В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили предоставить налоговый вычет не менее 100 тысяч рублей донорам костного мозга.
- Инициатива направлена на развитие донорства костного мозга и его популяризацию среди граждан.
- Сейчас статус «Почетный донор России» присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов, но для донорства костного мозга существенные меры господдержки отсутствуют.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить налоговый вычет не менее 100 тысяч рублей донорам костного мозга.
Соответствующее обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков.
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"Мы предлагаем рассмотреть возможность установления налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере, например, не менее 100 тысяч рублей для лиц, включенных в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток", - сказано в письме.
Отмечается, что сейчас статус "Почетный донор России" присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов в определенном количестве, и этот статус дает право на ряд федеральных и региональных льгот.
Однако, как отметили авторы, не менее важным является такой вид донорства как донорство костного мозга, но для указанного вида существенные меры господдержки отсутствуют.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что, согласно сведениям из открытых источников, каждый год в стране проводится около 2,5 тысячи операций по пересадке костного мозга.
"По этой причине развитие донорства и его популяризация среди граждан становится важнейшей государственной задачей, и для этого "Справедливая Россия" предлагает ввести специальный налоговый вычет. Такое решение позволит поддержать доноров костного мозга и привлечь внимание к важности таких операций", – добавил он.
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