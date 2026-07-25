Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 25.07.2026
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга

Миронов предложил предоставить налоговый вычет донорам костного мозга

© iStock.com / Sergey PakulinДонор
Донор - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© iStock.com / Sergey Pakulin
Донор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили предоставить налоговый вычет не менее 100 тысяч рублей донорам костного мозга.
  • Инициатива направлена на развитие донорства костного мозга и его популяризацию среди граждан.
  • Сейчас статус «Почетный донор России» присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов, но для донорства костного мозга существенные меры господдержки отсутствуют.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить налоговый вычет не менее 100 тысяч рублей донорам костного мозга.
Соответствующее обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови
14 июня, 01:10
"Мы предлагаем рассмотреть возможность установления налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере, например, не менее 100 тысяч рублей для лиц, включенных в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток", - сказано в письме.
Отмечается, что сейчас статус "Почетный донор России" присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов в определенном количестве, и этот статус дает право на ряд федеральных и региональных льгот.
Однако, как отметили авторы, не менее важным является такой вид донорства как донорство костного мозга, но для указанного вида существенные меры господдержки отсутствуют.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что, согласно сведениям из открытых источников, каждый год в стране проводится около 2,5 тысячи операций по пересадке костного мозга.
"По этой причине развитие донорства и его популяризация среди граждан становится важнейшей государственной задачей, и для этого "Справедливая Россия" предлагает ввести специальный налоговый вычет. Такое решение позволит поддержать доноров костного мозга и привлечь внимание к важности таких операций", – добавил он.
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В ФМБА назвали средний возраст донора в России
14 июня, 07:26
 
ОбществоСергей МироновАлександр РемезковСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала