В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили предоставить налоговый вычет не менее 100 тысяч рублей донорам костного мозга.

Инициатива направлена на развитие донорства костного мозга и его популяризацию среди граждан.

Сейчас статус «Почетный донор России» присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов, но для донорства костного мозга существенные меры господдержки отсутствуют.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить налоговый вычет не менее 100 тысяч рублей донорам костного мозга.

Соответствующее обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков

"Мы предлагаем рассмотреть возможность установления налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере, например, не менее 100 тысяч рублей для лиц, включенных в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток", - сказано в письме.

Отмечается, что сейчас статус "Почетный донор России" присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов в определенном количестве, и этот статус дает право на ряд федеральных и региональных льгот.

Однако, как отметили авторы, не менее важным является такой вид донорства как донорство костного мозга, но для указанного вида существенные меры господдержки отсутствуют.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что, согласно сведениям из открытых источников, каждый год в стране проводится около 2,5 тысячи операций по пересадке костного мозга.