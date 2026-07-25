Глава СУСК по Дагестану: у нас большой прогресс в раскрытии старых дел

Российские следователи 25 июля празднуют профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия. О расследовании резонансных дел в Дагестане, тенденциях в преступности и специфике работы следователей в регионе в интервью РИА Новости рассказал руководитель следственного управления СК РФ по Дагестану Александр Супрун. Беседовал Зиявутдин Гаджиахмедов.

– Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, о криминальной обстановке в Дагестане: как изменилось число преступлений и их категории?

– В последние годы мы наблюдаем тенденцию к снижению общего уровня зарегистрированной преступности, а также уменьшению числа наиболее опасных преступлений против личности, таких как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это является результатом системной работы всех правоохранительных органов и профилактических мер. Вместе с тем преступность, как и общество, меняется. Сегодня все большую актуальность приобретают преступления экономической и коррупционной направленности, различные мошеннические схемы, в том числе совершаемые с использованием современных информационных технологий. Это общероссийская тенденция, и Дагестан не является исключением. При этом хочу отметить, что рост выявляемых отдельных категорий преступлений не всегда свидетельствует об ухудшении криминогенной ситуации. Зачастую это говорит о повышении эффективности работы правоохранительных органов, совершенствовании методов расследования и более активном выявлении латентных преступлений.

– В чем специфика работы следователей в Дагестане, какими качествами должны обладать ваши сотрудники?

– Работа следователя в высокогорных районах требует не только глубоких знаний закона, но и понимания особенностей местного уклада жизни. В небольших селах люди, как правило, хорошо знают друг друга, их связывают родственные, соседские и многолетние личные отношения. Это неизбежно отражается и на ходе расследования: свидетели могут испытывать внутренние переживания, опасаться осуждения со стороны односельчан. В этой связи следователь должен выстроить доверительный диалог, проявить уважение к местным традициям и особенностям общения, суметь объяснить людям, что установление истины и защита прав потерпевших отвечают интересам всего общества. Именно такой подход позволяет получить объективную картину произошедшего, сохранив уважительное отношение к людям. При этом принцип остается неизменным: все процессуальные решения принимаются исключительно на основании закона и собранных доказательств. Знание местной специфики помогает следователю эффективнее организовать работу, но никогда не влияет на требования закона и объективность расследования.

– Как изменилась работа следователей за последние годы? Как современные технологии влияют на процесс расследования уголовных дел?

– За последние годы работа следователя существенно изменилась. Если раньше основным инструментом были показания свидетелей и традиционные криминалистические методы, то сегодня расследование невозможно представить без современных технологий, цифровой криминалистики, молекулярно-генетических исследований, анализа больших массивов информации и работы с электронными следами.

Особенно заметен прогресс в расследовании преступлений прошлых лет. Благодаря развитию судебной генетики и совершенствованию экспертных методик появляется возможность повторно исследовать вещественные доказательства, которые были изъяты десятки лет назад, но в силу технических возможностей того времени не могли дать значимого результата. Сегодня даже незначительный биологический след способен стать ключом к раскрытию преступления. Так, следователями нашего управления в 2025 году завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном более десяти лет назад. Преступление, совершенное в 2012 году, долгое время оставалось нераскрытым, однако повторное исследование сохранившихся вещественных доказательств с применением современных молекулярно-генетических методов позволило выделить ДНК-профиль неизвестного лица. В ходе проведения Судебно-экспертным центром СК России сверки с федеральной базой геномной информации была установлена причастность конкретного человека, что позволило завершить расследование и направить уголовное дело в суд.

– Одним из последних резонансных дел стало вооруженное нападение на полицейских в мае 2025 года в Махачкале, в результате чего погибли два сотрудника. Расскажите, пожалуйста, о расследовании этого дела.

– В ходе расследования следствием установлено, что нападение на сотрудников полиции не было спонтанным. Оно стало результатом целенаправленного вовлечения исполнителей в деятельность международной террористической организации и созданного ими террористического сообщества. Расследованием установлено, что находившийся за пределами Российской Федерации участник международной террористической организации, используя интернет-мессенджеры, длительное время осуществлял идеологическую обработку и вербовку двух жителей республики, склоняя их к совершению террористического акта. Под воздействием экстремистской идеологии они объединились в террористическое сообщество, заранее распределили роли и подготовились к совершению вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, мотивом преступления стала идеология международной террористической организации, основанная на пропаганде терроризма, неприятии конституционного строя РФ и призывах к вооруженному насилию. В ходе расследования была полностью установлена роль каждого из участников. Один из непосредственных исполнителей был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления, уголовное дело в отношении второго участника направлено в суд. Кроме того, следствием установлена причастность лица, находящегося за пределами РФ, которое осуществляло руководство, вербовку и склонение исполнителей к созданию террористического сообщества и совершению террористического акта. В отношении него расследуется отдельное уголовное дело.

– Еще одно громкое дело касалось убийства молодого бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева в январе 2024 года. Что стало мотивом этого преступления?

– Собранная доказательственная база подтвердила, что мотивом убийства стала месть, обусловленная длительным личным конфликтом между обвиняемым и потерпевшим. Следствием установлено, что конфликт возник задолго до совершения преступления. Обвиняемый подвергся противоправным действиям со стороны потерпевшего и лиц из его окружения: его похитили, незаконно удерживали и подвергли истязаниям. Именно эти события сформировали у обвиняемого чувство глубокой личной неприязни и желание отомстить, которое впоследствии стало мотивом совершения убийства. В ходе расследования собран комплекс доказательств, полностью подтверждающих данные обстоятельства, в том числе видеозапись, на которой зафиксирован один из эпизодов истязания потерпевшего. Указанная видеозапись была приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Вместе с тем следственное управление исходит из того, что никакие ранее возникшие конфликты или противоправные действия не могут служить оправданием умышленного лишения человека жизни. Каждому факту должна быть дана самостоятельная уголовно-правовая оценка. Именно поэтому по факту похищения, незаконного лишения свободы и истязания обвиняемого было возбуждено отдельное уголовное дело. В настоящее время, как уголовные дела об убийстве, так и о похищении и истязании завершены и направлены в суд для рассмотрения по существу.

– Резонанс вызвал недавний случай в одном из детских садов в Махачкале, где девочка лишилась части пальца ноги. Какую последовательность событий удалось установить?

– Данное происшествие с первых часов находилось на особом контроле следственного управления. В ходе расследования установлено, что малолетняя воспитанница получила тяжелую травму стопы, находясь под присмотром работников детского сада. При этом должный контроль за детьми со стороны персонала учреждения обеспечен не был. Следствием собрана достаточная совокупность доказательств, позволившая предъявить обвинение двум воспитателям и няне в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, в отношении заведующей дошкольным учреждением возбуждено уголовное дело по факту халатности. Продолжается проведение комплекса следственных действий, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и иные экспертизы, результаты которых имеют существенное значение для установления всех обстоятельств произошедшего. Что касается распространенной в СМИ информации о том, что после получения ребенком травмы сотрудники детского сада якобы самостоятельно пытались отсечь поврежденную часть пальца, то эта версия была тщательно проверена следствием и своего подтверждения не нашла. Окончательные выводы будут сделаны после получения заключений всех назначенных судебных экспертиз и завершения необходимых следственных действий.

– Расскажите, пожалуйста, о расследовании уголовного дела после пожара на газонакопительной станции в Махачкале в феврале 2026 года, при котором погиб оператор станции. Какие нарушения выявлены на территории объекта?

– В ходе расследования установлено, что директор коммерческой организации, являясь лицом, ответственным за обеспечение промышленной безопасности на опасном производственном объекте, не обеспечил соблюдение обязательных требований безопасности при эксплуатации газонакопительной станции и проведении работ по перекачке сжиженного углеводородного газа.

В рамках расследования проведена пожарно-техническая экспертиза, которая подтвердила многочисленные грубые нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта. Экспертами установлено, что на станции фактически эксплуатировалось значительно больше резервуаров для хранения сжиженного газа, чем было предусмотрено проектной документацией и зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов. Ряд технологического оборудования был смонтирован с отклонениями от проекта и эксплуатировался с нарушениями.

Совокупность выявленных нарушений свидетельствует о систематическом несоблюдении требований промышленной безопасности и отсутствии надлежащего производственного контроля за эксплуатацией опасного объекта. Генеральный директор коммерческой организации был задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

– В последнее время в Дагестане произошло несколько случаев, когда жители жаловались на проблемы со здоровьем после проведения пластических операций и косметологических процедур. Какие нарушения в этой сфере выявляются чаще всего?

– Действительно, в последнее время увеличилось количество обращений граждан, связанных с причинением вреда здоровью после проведения пластических операций и косметологических процедур. Это обусловлено, в том числе, тем, что сфера эстетической медицины активно развивается, а спрос на подобные услуги ежегодно растет. Практика показывает, что наиболее распространенными нарушениями являются осуществление медицинской деятельности без соответствующей лицензии либо необходимой квалификации, проведение вмешательств с нарушением установленных стандартов оказания медицинской помощи, использование незарегистрированных препаратов или медицинских изделий, а также несоблюдение обязательных требований безопасности при проведении медицинских и косметологических процедур.