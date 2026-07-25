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"Текстильщик" и костромской "Спартак" сыграли вничью в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
21:03 25.07.2026
"Текстильщик" и костромской "Спартак" сыграли вничью в матче Первой лиги

"Текстильщик" и костромской "Спартак" получили по удалению и сыграли вничью

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ивановский «Текстильщик» дома сыграл вничью с костромским «Спартаком» в матче третьего тура футбольной Первой лиги со счетом 0:0.
  • Обе команды заканчивали встречу вдесятером из-за удалений игроков: на 57-й минуте был удален полузащитник «Текстильщика» Абдулло Джебов, а на 64-й минуте — защитник «Спартака» Николай Тарасов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ивановский "Текстильщик" дома сыграл вничью с костромским "Спартаком" в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Иванове и завершилась со счетом 0:0. Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 57-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник "Текстильщика" Абдулло Джебов, а на 64-й минуте второе предупреждение получил защитник гостей Николай Тарасов.
Первая лига
25 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Текстильщик
0 : 0
Спартак Кострома
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Спартак" (7 очков) занимает второе место в турнирной таблице. "Текстильщик" (2) располагается на 13-й позиции.
В четвертом туре "Спартак" в Костроме примет красноярский "Енисей", а "Текстильщик" в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи пройдут 1 августа.
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