"Текстильщик" и костромской "Спартак" сыграли вничью в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ивановский «Текстильщик» дома сыграл вничью с костромским «Спартаком» в матче третьего тура футбольной Первой лиги со счетом 0:0.
- Обе команды заканчивали встречу вдесятером из-за удалений игроков: на 57-й минуте был удален полузащитник «Текстильщика» Абдулло Джебов, а на 64-й минуте — защитник «Спартака» Николай Тарасов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ивановский "Текстильщик" дома сыграл вничью с костромским "Спартаком" в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Иванове и завершилась со счетом 0:0. Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 57-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник "Текстильщика" Абдулло Джебов, а на 64-й минуте второе предупреждение получил защитник гостей Николай Тарасов.
25 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
"Спартак" (7 очков) занимает второе место в турнирной таблице. "Текстильщик" (2) располагается на 13-й позиции.
В четвертом туре "Спартак" в Костроме примет красноярский "Енисей", а "Текстильщик" в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи пройдут 1 августа.