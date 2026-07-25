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"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
19:20 25.07.2026 (обновлено: 23:31 26.07.2026)
"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги

"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги со счетом 2:1

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нижний Новгород» обыграл «Челябинск» со счетом 2:1 в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
  • «Нижний Новгород» одержал третью победу в Первой лиге, а «Челябинск» потерпел второе поражение при одной победе.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Вячеслав Грулев (33-я минута, с пенальти) и Тимофей Комиссаров (45+2). У хозяев отличился Матвей Урванцев (40).
"Нижний Новгород" одержал третью победу во втором по силе дивизионе чемпионата России. "Челябинск" потерпел второе поражение при одной победе.
В следующем туре "Нижний Новгород" 2 августа примет ярославский "Шинник". "Челябинск" в тот же день сыграет в гостях с ульяновской "Волгой".
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