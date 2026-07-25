"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги

"Нижний Новгород" одержал третью победу во втором по силе дивизионе чемпионата России. "Челябинск" потерпел второе поражение при одной победе.

В следующем туре "Нижний Новгород" 2 августа примет ярославский "Шинник". "Челябинск" в тот же день сыграет в гостях с ульяновской "Волгой".