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"Рано делать выводы". Шварц высказался об игре "Динамо" — "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
17:11 25.07.2026
"Рано делать выводы". Шварц высказался об игре "Динамо" — "Крылья Советов"

Шварц: "Динамо" потеряло нить игры в матче с "Крыльями Советов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлавный тренер ФК "Динамо" (Москва) Сандро Шварц в матче 1-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве.
Главный тренер ФК Динамо (Москва) Сандро Шварц в матче 1-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Сандро Шварц в матче 1-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве.
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что футболисты не смогли овладеть эмоциями в матче стартового тура РПЛ против «Крыльев Советов».
  • «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0.
  • Сандро Шварц отметил, что команда должна прибавить в игре с мячом и делать рывки в глубину, которые создавали бы моменты.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболисты московского "Динамо" не смогли овладеть эмоциями в матче стартового тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", заявил журналистам главный тренер "бело-голубых" Сандро Шварц.
В субботу "Динамо" дома сыграло вничью с "Крыльями Советов" со счетом 0:0.
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Гендиректор "Динамо" поделился впечатлениями от ничьей с "Крыльями Советов"
25 июля, 16:29
"После 93 минут матча мы видели два разных тайма в нашем исполнении. Считаю, что в первом тайме было много позитивных моментов, по большей части мы доминировали. Во втором тайме были моменты, но, к сожалению, нам не удалось забить. Надо отметить, что после выхода во втором тайме Самара сразу создала момент, мы потеряли нить игры. У нас есть потенциал для роста, и нам надо это оттачивать", - сказал Шварц.
«
"Рано делать выводы, официально сыграли одну игру. Сегодня была задача больше сделать акцент не на игре в обороне, а на игре с мячом. "Динамо" должно прибавить в игре, когда владеем мячом. Должны больше играть вперед и делать рывки в глубину, которые создавали бы моменты. Отмечу ментальную сторону вопроса. Первая игра, много эмоций, порой они захлестывают. Наверное, мы не смогли полностью овладеть ими", - считает специалист.
Шварц провел свою первую официальную игру во главе "Динамо" за четыре года. Немец занимал пост главного тренера "Динамо" с 2020 по 2022 год, и вернулся на эту должность в мае 2026-го.
"Это нечестно и несправедливо для команды сравнивать с тем, что было четыре года назад. Мы хотим сохранить нашу философию футбола, чтобы у него было свое лицо - когда мы владеем мячом, когда обороняемся. Мы находимся в стадии становления, нам требуется время для этого", - добавил Шварц.
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ФутболСпортСамараСандро ШварцДинамо МоскваКрылья СоветовРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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