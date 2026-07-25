"Рано делать выводы". Шварц высказался об игре "Динамо" — "Крылья Советов"

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что футболисты не смогли овладеть эмоциями в матче стартового тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0.

Сандро Шварц отметил, что команда должна прибавить в игре с мячом и делать рывки в глубину, которые создавали бы моменты.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболисты московского "Динамо" не смогли овладеть эмоциями в матче стартового тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", заявил журналистам главный тренер "бело-голубых" Сандро Шварц.

В субботу "Динамо" дома сыграло вничью с "Крыльями Советов" со счетом 0:0.

"После 93 минут матча мы видели два разных тайма в нашем исполнении. Считаю, что в первом тайме было много позитивных моментов, по большей части мы доминировали. Во втором тайме были моменты, но, к сожалению, нам не удалось забить. Надо отметить, что после выхода во втором тайме Самара сразу создала момент, мы потеряли нить игры. У нас есть потенциал для роста, и нам надо это оттачивать", - сказал Шварц.

« "Рано делать выводы, официально сыграли одну игру. Сегодня была задача больше сделать акцент не на игре в обороне, а на игре с мячом. "Динамо" должно прибавить в игре, когда владеем мячом. Должны больше играть вперед и делать рывки в глубину, которые создавали бы моменты. Отмечу ментальную сторону вопроса. Первая игра, много эмоций, порой они захлестывают. Наверное, мы не смогли полностью овладеть ими", - считает специалист.

Шварц провел свою первую официальную игру во главе "Динамо" за четыре года. Немец занимал пост главного тренера "Динамо" с 2020 по 2022 год, и вернулся на эту должность в мае 2026-го.