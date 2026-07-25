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"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Шанхай Порт" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
16:45 25.07.2026
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Шанхай Порт"

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Шанхай Порт" в матче чемпионата Китая

Футболисты "Шанхай Шэньхуа"
Футболисты Шанхай Шэньхуа - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Футболисты "Шанхай Шэньхуа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Шанхай Порт" победил "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Китая по футболу.
  • "Шанхай Шэньхуа" и "Шанхай Порт" имеют по 19 очков и располагаются на 11-й и 12-й строчках соответственно.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" потерпел поражение от "Шанхай Порт" в матче 20-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча прошла на домашней арене "Шанхай Порт" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Леонардо (28-я минута) и Ли Синьсян (36).
"Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, и "Шанхай Порт" имеют по 19 очков. Команды располагаются на 11-й и 12-й строчках соответственно. Перед началом сезона с "Шанхай Шэньхуа" сняли десять очков, с "Шанхай Порт" - пять по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.
В следующем туре "Шанхай Шэньхуа" сыграет на выезде с командой "Ляонин Тежэнь" 2 августа. "Шанхай Порт" днем ранее примет "Шаньдун Тайшань".
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