"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Шанхай Порт"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Шанхай Порт" победил "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Китая по футболу.
- "Шанхай Шэньхуа" и "Шанхай Порт" имеют по 19 очков и располагаются на 11-й и 12-й строчках соответственно.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" потерпел поражение от "Шанхай Порт" в матче 20-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча прошла на домашней арене "Шанхай Порт" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Леонардо (28-я минута) и Ли Синьсян (36).
"Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, и "Шанхай Порт" имеют по 19 очков. Команды располагаются на 11-й и 12-й строчках соответственно. Перед началом сезона с "Шанхай Шэньхуа" сняли десять очков, с "Шанхай Порт" - пять по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.
В следующем туре "Шанхай Шэньхуа" сыграет на выезде с командой "Ляонин Тежэнь" 2 августа. "Шанхай Порт" днем ранее примет "Шаньдун Тайшань".