"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Шанхай Порт"

Краткий пересказ от РИА ИИ "Шанхай Порт" победил "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Китая по футболу.

"Шанхай Шэньхуа" и "Шанхай Порт" имеют по 19 очков и располагаются на 11-й и 12-й строчках соответственно.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" потерпел поражение от "Шанхай Порт" в матче 20-го тура чемпионата Китая по футболу.

Встреча прошла на домашней арене "Шанхай Порт" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Леонардо (28-я минута) и Ли Синьсян (36).

Шанхай Шэньхуа ", который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, и "Шанхай Порт" имеют по 19 очков. Команды располагаются на 11-й и 12-й строчках соответственно. Перед началом сезона с "Шанхай Шэньхуа" сняли десять очков, с "Шанхай Порт" - пять по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.