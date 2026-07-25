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Гендиректор "Динамо" поделился впечатлениями от ничьей с "Крыльями Советов" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
16:29 25.07.2026
Гендиректор "Динамо" поделился впечатлениями от ничьей с "Крыльями Советов"

Пивоваров назвал впечатления от игры "Динамо" — "Крылья Советов" противоречивыми

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара)
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Футбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч московского "Динамо" против самарских "Крыльев Советов" завершился со счетом 0:0.
  • Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что у него остались противоречивые впечатления от матча.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что у него остались противоречивые впечатления от матча "бело-голубых" против самарских "Крыльев Советов" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.
"Впечатления противоречивые, потеряли два очка. Есть над чем работать. Мы доверяем тренерскому штабу", - сказал Пивоваров журналистам.
Матч обслуживал 24-летний судья Матвей Заика, который стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ.
"Для первого матча отработал неплохо. Судейство было одинаковым для обеих команд", - сказал функционер.
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ФутболСпортМоскваПавел ПивоваровДинамо МоскваКрылья СоветовРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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