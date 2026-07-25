Гендиректор "Динамо" поделился впечатлениями от ничьей с "Крыльями Советов"

Краткий пересказ от РИА ИИ Матч московского "Динамо" против самарских "Крыльев Советов" завершился со счетом 0:0.

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что у него остались противоречивые впечатления от матча.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что у него остались противоречивые впечатления от матча "бело-голубых" против самарских "Крыльев Советов" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.

"Впечатления противоречивые, потеряли два очка. Есть над чем работать. Мы доверяем тренерскому штабу", - сказал Пивоваров журналистам.

Матч обслуживал 24-летний судья Матвей Заика, который стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ.