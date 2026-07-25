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Начало матча между "Уфой" и "СКА-Хабаровском" перенесли из-за жары - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
16:29 25.07.2026
Начало матча между "Уфой" и "СКА-Хабаровском" перенесли из-за жары

Начало матча Первой лиги между "Уфой" и "СКА-Хабаровском" перенесли из-за жары

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начало матча между «Уфой» и «СКА-Хабаровском» перенесено на два часа позже из-за экстремально высокой температуры воздуха.
  • Встреча пройдет 26 июля в Уфе и начнется в 17:00 мск.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Начало матча третьего тура футбольной Первой лиги между "Уфой" и "СКА-Хабаровском" перенесено из-за экстремально высокой температурой воздуха, сообщается в аккаунте клуба из Уфы.
Встреча пройдет 26 июля в Уфе и начнется на два часа позже - в 17:00 мск.
"Решение о переносе времени начала матча принято в связи с экстремально высокой температурой воздуха в Уфе. Просим болельщиков отнестись к изменению времени с пониманием и будем рады видеть вас на стадионе "Нефтяник", - говорится в сообщении клуба.
"Уфа" с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "СКА-Хабаровск" без набранных баллов располагается на 17-й строчке.
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25 июля, 12:48
 
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