Начало матча между "Уфой" и "СКА-Хабаровском" перенесли из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начало матча между «Уфой» и «СКА-Хабаровском» перенесено на два часа позже из-за экстремально высокой температуры воздуха.
- Встреча пройдет 26 июля в Уфе и начнется в 17:00 мск.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Начало матча третьего тура футбольной Первой лиги между "Уфой" и "СКА-Хабаровском" перенесено из-за экстремально высокой температурой воздуха, сообщается в аккаунте клуба из Уфы.
Встреча пройдет 26 июля в Уфе и начнется на два часа позже - в 17:00 мск.
"Решение о переносе времени начала матча принято в связи с экстремально высокой температурой воздуха в Уфе. Просим болельщиков отнестись к изменению времени с пониманием и будем рады видеть вас на стадионе "Нефтяник", - говорится в сообщении клуба.
"Уфа" с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "СКА-Хабаровск" без набранных баллов располагается на 17-й строчке.