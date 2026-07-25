Московское "Динамо" сыграло вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Московское «Динамо» и самарский клуб «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче первого тура чемпионата России по футболу.

Матвей Заика, назначенный на матч, стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московское "Динамо" дома сыграло вничью с самарским клубом "Крылья Советов" в матче первого тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в субботу на столичной " ВТБ Арене " и завершилась со счетом 0:0. Эта нулевая ничья стала первой в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2026/27.

Назначенный на матч 24-летний судья Матвей Заика стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ.

В составе "Крыльев Советов" дебютировал вышедший на замену полузащитник Денис Макаров, который ранее с августа 2021-го по январь 2026-го выступал за "Динамо". Также за "Крылья Советов" впервые сыграл перешедший на правах свободного агента из "Сочи" Мартин Крамарич.