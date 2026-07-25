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Московское "Динамо" сыграло вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
15:57 25.07.2026
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Московское "Динамо" и "Крылья Советов" сыграли первую нулевую ничью в сезоне РПЛ

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Динамо» и самарский клуб «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче первого тура чемпионата России по футболу.
  • Матвей Заика, назначенный на матч, стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московское "Динамо" дома сыграло вничью с самарским клубом "Крылья Советов" в матче первого тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в субботу на столичной "ВТБ Арене" и завершилась со счетом 0:0. Эта нулевая ничья стала первой в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2026/27.
Российская премьер-лига (РПЛ)
25 июля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Динамо Москва
0 : 0
Крылья Советов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Назначенный на матч 24-летний судья Матвей Заика стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ.
В составе "Крыльев Советов" дебютировал вышедший на замену полузащитник Денис Макаров, который ранее с августа 2021-го по январь 2026-го выступал за "Динамо". Также за "Крылья Советов" впервые сыграл перешедший на правах свободного агента из "Сочи" Мартин Крамарич.
Во втором туре московское "Динамо" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", а "Крылья Советов" также на выезде встретятся со столичным ЦСКА. Оба матча пройдут 1 августа.
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