Краткий пересказ от РИА ИИ Мадридский "Атлетико" объявил о переходе полузащитника сборной Южной Кореи Ли Кан Ина из французского "Пари Сен-Жермен".

Контракт Ли Кан Ина с "Атлетико" рассчитан до лета 2031 года.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" в соцсети Х сообщил о переходе в клуб полузащитника сборной Южной Кореи Ли Кан Ина из французского "Пари Сен-Жермен".

Контракт 25-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2031 года. Он является воспитанником "Валенсии", а также выступал в основном составе клуба, откуда позднее перешел в "Мальорку".

С лета 2023 года корейский хавбек играл за "ПСЖ". Вместе со столичным клубом он трижды выиграл чемпионат Франции, а также по два раза - Кубок и Суперкубок страны. За последние два года он в составе команды выиграл две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.