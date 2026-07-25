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"Атлетико" заявил о переходе из "ПСЖ" игрока сборной Южной Кореи Ли Кан Ина - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
12:05 25.07.2026
"Атлетико" заявил о переходе из "ПСЖ" игрока сборной Южной Кореи Ли Кан Ина

Полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин перешел из "ПСЖ" в "Атлетико"

© Фото : Пресс-служба "ПСЖ"Полузащитник сборной Южной Кореи и "ПСЖ" Ли Кан Ин
Полузащитник сборной Южной Кореи и ПСЖ Ли Кан Ин - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Пресс-служба "ПСЖ"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский "Атлетико" объявил о переходе полузащитника сборной Южной Кореи Ли Кан Ина из французского "Пари Сен-Жермен".
  • Контракт Ли Кан Ина с "Атлетико" рассчитан до лета 2031 года.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" в соцсети Х сообщил о переходе в клуб полузащитника сборной Южной Кореи Ли Кан Ина из французского "Пари Сен-Жермен".
Контракт 25-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2031 года. Он является воспитанником "Валенсии", а также выступал в основном составе клуба, откуда позднее перешел в "Мальорку".
С лета 2023 года корейский хавбек играл за "ПСЖ". Вместе со столичным клубом он трижды выиграл чемпионат Франции, а также по два раза - Кубок и Суперкубок страны. За последние два года он в составе команды выиграл две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.
Хавбек принимал участие в составе сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года, проведя все три матча группового этапа и записав на свой счет результативную передачу. Всего в его активе 11 голов в 50 матчах в составе национальной команды.
Футболисты Атлетико - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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ФутболСпортЮжная КореяФранцияМеждународная федерация футбола (ФИФА)Атлетико (Мадрид)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
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