Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" отдал сенегальского футболиста в аренду в сербский "Нови-Пазар" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:40 25.07.2026 (обновлено: 11:15 25.07.2026)
"Ахмат" отдал сенегальского футболиста в аренду в сербский "Нови-Пазар"

Сенегалец Папа Амади Гадио перешел из "Ахмата" в "Нови-Пазар" на правах аренды

© Фото : ФК "Ахмат"Сенегальский полузащитник "Ахмата" Папа Амади Гадио
Сенегальский полузащитник Ахмата Папа Амади Гадио - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : ФК "Ахмат"
Сенегальский полузащитник "Ахмата" Папа Амади Гадио. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенегальский полузащитник грозненского «Ахмата» Папа Амади Гадио перешел на правах аренды в сербский футбольный клуб «Нови-Пазар».
  • Арендное соглашение 24-летнего полузащитника рассчитано до конца июня 2027 года.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенегальский полузащитник грозненского "Ахмата" Папа Амади Гадио перешел на правах аренды в сербский футбольный клуб "Нови-Пазар", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арендное соглашение 24-летнего полузащитника рассчитано до конца июня 2027 года.
Гадио выступает за "Ахмат" с сентября 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 13 матчей в различных турнирах и не оформил результативных действий.
Возинья - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья принял предложение "Коло-Коло"
25 июля, 02:06
 
ФутболСпортАхматРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛСенегалРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала