"Ахмат" отдал сенегальского футболиста в аренду в сербский "Нови-Пазар"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенегальский полузащитник грозненского «Ахмата» Папа Амади Гадио перешел на правах аренды в сербский футбольный клуб «Нови-Пазар».
- Арендное соглашение 24-летнего полузащитника рассчитано до конца июня 2027 года.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенегальский полузащитник грозненского "Ахмата" Папа Амади Гадио перешел на правах аренды в сербский футбольный клуб "Нови-Пазар", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арендное соглашение 24-летнего полузащитника рассчитано до конца июня 2027 года.
Гадио выступает за "Ахмат" с сентября 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 13 матчей в различных турнирах и не оформил результативных действий.