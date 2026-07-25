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"Рома" отказалась от покупки футболиста "Зенита", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
08:52 25.07.2026 (обновлено: 09:14 25.07.2026)
"Рома" отказалась от покупки футболиста "Зенита", пишут СМИ

Журналист Оливейра: "Рома" отказалась от покупки игрока "Зенита" Луиса Энрике

© Фото : Анна Мейер / ФК "Зенит"Луис Энрике
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Анна Мейер / ФК "Зенит"
Луис Энрике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянская "Рома" рассматривала возможность приобретения футболиста сборной Бразилии Луиса Энрике, выступающего за петербургский "Зенит".
  • Переговоры не привели к покупке игрока, так как он не вписывается в проект команды и предъявляет высокие требования по заработной плате.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выступающий в составе петербургского "Зенита" футболист сборной Бразилии Луис Энрике был предложен итальянской "Роме", сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х.
По информации источника, "Рома" находится в поисках подкрепления атакующего звена команды, но отказалась от покупки 25-летнего вингера, поскольку он не вписывается в проект.
Отмечается, что препятствием для продвижения переговоров также стали высокие запросы игрока по заработной плате - около 3,6 миллиона евро за сезон.
Луис Энрике выступает за "Зенит" с 2025 года и в прошлом сезоне помог команде выиграть чемпионат России. Вингер принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии, сыграв 28 минут в матче первого тура мирового первенства против команды Марокко (1:1).
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