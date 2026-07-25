"Рома" отказалась от покупки футболиста "Зенита", пишут СМИ

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выступающий в составе петербургского "Зенита" футболист сборной Бразилии Луис Энрике был предложен итальянской "Роме", сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х.

Отмечается, что препятствием для продвижения переговоров также стали высокие запросы игрока по заработной плате - около 3,6 миллиона евро за сезон.