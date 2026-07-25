"Рома" отказалась от покупки футболиста "Зенита", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянская "Рома" рассматривала возможность приобретения футболиста сборной Бразилии Луиса Энрике, выступающего за петербургский "Зенит".
- Переговоры не привели к покупке игрока, так как он не вписывается в проект команды и предъявляет высокие требования по заработной плате.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выступающий в составе петербургского "Зенита" футболист сборной Бразилии Луис Энрике был предложен итальянской "Роме", сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х.
По информации источника, "Рома" находится в поисках подкрепления атакующего звена команды, но отказалась от покупки 25-летнего вингера, поскольку он не вписывается в проект.
Отмечается, что препятствием для продвижения переговоров также стали высокие запросы игрока по заработной плате - около 3,6 миллиона евро за сезон.
Луис Энрике выступает за "Зенит" с 2025 года и в прошлом сезоне помог команде выиграть чемпионат России. Вингер принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии, сыграв 28 минут в матче первого тура мирового первенства против команды Марокко (1:1).
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