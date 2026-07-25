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Чемпион US Open — 2020 Доминик Тим стал футболистом - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
08:00 25.07.2026 (обновлено: 08:01 25.07.2026)
Чемпион US Open — 2020 Доминик Тим стал футболистом

Чемпион US Open — 2020 Тим стал футболистом, подписав контракт с "Баденером"

© Alexander ScheuberАвстрийский теннисист Доминик Тим
Австрийский теннисист Доминик Тим - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Alexander Scheuber
Австрийский теннисист Доминик Тим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доминик Тим начал карьеру футболиста и подписал контракт с «Баденером» из восьмого по силе дивизиона чемпионата Австрии.
  • По словам директора команды Сергея Петровича, контакт между сторонами прошел через друга экс-теннисиста.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим начал карьеру футболиста и подписал контракт с "Баденером" из восьмого по силе дивизиона чемпионата Австрии, сообщил директор команды Сергей Петрович.
В октябре 2024 года Тим провел последний матч в своей карьере. Как отметил Петрович, контакт между сторонами прошел через друга экс-теннисиста.
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"Поскольку тренировки еще не начались, я пока мало что могу сказать о новых подписаниях. Мы слышали, что он тоже хороший футболист. У него есть друг в клубе, и я также предполагаю, что он действительно будет играть здесь. В любом случае у нас каждый должен бороться за место в основе", - приводит слова Петровича noen.at.
Тиму 32 года. Австриец становился победителем Открытого чемпионата США 2020 года, а также дважды доходил до финала "Ролан Гаррос" и один раз до решающего матча Открытого чемпионата Австралии. Всего он завоевал 17 трофеев на турнирах ATP в одиночном разряде.
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ФутболАвстрияАвстралияСпортДоминик Тим
 
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