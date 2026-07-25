Чемпион US Open — 2020 Доминик Тим стал футболистом

"Поскольку тренировки еще не начались, я пока мало что могу сказать о новых подписаниях. Мы слышали, что он тоже хороший футболист. У него есть друг в клубе, и я также предполагаю, что он действительно будет играть здесь. В любом случае у нас каждый должен бороться за место в основе", - приводит слова Петровича noen.at.