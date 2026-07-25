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Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья принял предложение "Коло-Коло" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
02:06 25.07.2026
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья принял предложение "Коло-Коло"

Вратарь символической сборной ЧМ-2026 Возинья принял предложение "Коло-Коло"

© REUTERS / Phil NobleВозинья
Возинья - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
Возинья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья принял предложение чилийского футбольного клуба «Коло-Коло» о подписании контракта на 18 месяцев.
  • Сборная Кабо-Верде завершила групповой этап чемпионата мира на втором месте в квартете H, выйдя в плей-офф, где уступила аргентинцам в 1/16 финала.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья принял предложение чилийского футбольного клуба "Коло-Коло" о подписании контракта, сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсети X.
По информации источника, контракт будет рассчитан на 18 месяцев. В июле агент Возиньи Адилсон дос Сантос да Круз заявил РИА Новости о готовности рассмотреть предложения от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кабовердианцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) - более 28 миллионов. Также он вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.
Возинье 40 лет. С июля он находится в статусе свободного агента. Его последним клубом стал португальский "Шавеш". Также по ходу карьеры вратарь представлял ряд команд, включая португальский "Жил Висенте", кипрский АЕЛ из Лимасола, словацкий "Тренчин" и молдавский "Зимбру".
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