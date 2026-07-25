Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья принял предложение "Коло-Коло"

Кабовердианцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) - более 28 миллионов. Также он вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.