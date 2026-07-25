"Роме" предложили футболиста "Зенита" Луиса Энрике

Луису Энрике 25 лет, он выступает за "Зенит" с января 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах и забил шесть мячей. Вместе с командой он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). На чемпионате мира 2026 года Луис Энрике сыграл один матч за сборную Бразилии, которая дошла до 1/8 финала, где уступила команде Норвегии со счетом 1:2.