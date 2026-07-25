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"Роме" предложили футболиста "Зенита" Луиса Энрике - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
00:26 25.07.2026
"Роме" предложили футболиста "Зенита" Луиса Энрике

"Роме" предложили футболиста "Зенита" Энрике после срыва трансфера Саммервилла

© РИА Новости / Григорий СысоевЭпизод матча "Спартак" - "Зенит", Луис Энрике
Эпизод матча Спартак - Зенит, Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Эпизод матча "Спартак" - "Зенит", Луис Энрике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянской «Роме» предложили футболиста петербургского «Зенита» Луиса Энрике после того, как клуб не смог приобрести Крисенсио Саммервилла.
  • Кандидатура Луиса Энрике не убедила руководство «Ромы», в качестве других вариантов рассматриваются Оскар Бобб из английского «Фулхэма» и Антонио Нуса из немецкого «Лейпцига».
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Футболиста петербургского "Зенита" Луиса Энрике предложили итальянской "Роме" после того, как римляне не смогли приобрести нидерландского нападающего Крисенсио Саммервилла, сообщает Siamo La Roma.
По информации источника, "Рома" ищет игрока на фланг атаки, однако кандидатура Луиса Энрике не убедила руководство клуба. В качестве еще одного варианта римляне рассматривают норвежского футболиста английского "Фулхэма" Оскара Бобба, а приоритетным кандидатом остается его соотечественник Антонио Нуса из немецкого "Лейпцига".
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Фенербахче" интересуется Луисом Энрике из "Зенита", пишут СМИ
10 июля, 18:21
В пятницу саудовский "Аль-Хиляль" объявил о переходе Саммервилла из английского "Вест Хэма". Ранее СМИ сообщали, что "Рома" направляла предложения по трансферу футболиста.
Луису Энрике 25 лет, он выступает за "Зенит" с января 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах и забил шесть мячей. Вместе с командой он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). На чемпионате мира 2026 года Луис Энрике сыграл один матч за сборную Бразилии, которая дошла до 1/8 финала, где уступила команде Норвегии со счетом 1:2.
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ФутболСпортНорвегияЛуис ЭнрикеБразилияОскар БоббКрисенсио СаммервиллЗенитРомаФулхэмРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Луис Энрике (2001)
 
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