Путин поприветствовал участников форума сотрудничества России и Казахстана

«

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые коллеги, друзья, позвольте мне сердечно всех вас еще раз поприветствовать в России, в Омске. XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана - как я сейчас только что говорил на нашей рабочей двухсторонней встрече, первое такое мероприятие представителей регионов нашей страны прошло именно здесь, в Омске, в 2003 году. И с тех пор такие форумы стали доброй традицией и проводятся на регулярной основе", - сказал Путин на пленарном заседании форума.