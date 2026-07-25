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Путин поприветствовал участников форума сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 25.07.2026
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16:37 25.07.2026
Путин поприветствовал участников форума сотрудничества России и Казахстана

Путин поприветствовал участников Форума сотрудничества РФ и Казахстана в Омске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
  • Форум проходит в Омске 24–25 июля, и на нем присутствуют Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Путин принял участие в форуме вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые коллеги, друзья, позвольте мне сердечно всех вас еще раз поприветствовать в России, в Омске. XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана - как я сейчас только что говорил на нашей рабочей двухсторонней встрече, первое такое мероприятие представителей регионов нашей страны прошло именно здесь, в Омске, в 2003 году. И с тех пор такие форумы стали доброй традицией и проводятся на регулярной основе", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
Глава государства также отметил, что президент Казахстана с удовольствием приехал в Омск еще и потому, что зимой 1945 года в этом городе в военном госпитале на лечении после тяжелого ранения, полученного на фронте, находился его отец Кемель Токаевич Токаев.
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