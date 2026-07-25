Путин и Токаев приехали на форум межрегионального сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приехали на форум межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в субботу приехали на форум межрегионального сотрудничества двух стран в Омске, передает корреспондент РИА Новости.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Центральная тема – "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества". Участниками форума стали вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы регионов России и Казахстана, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.
Россия и Казахстан ежегодно с 2003 года проводят форумы межрегионального сотрудничества поочередно в каждой из двух стран. Форум стал площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами и укрепления деловых контактов.