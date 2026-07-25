Путин и Токаев приехали на форум межрегионального сотрудничества

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в субботу приехали на форум межрегионального сотрудничества двух стран в Омске, передает корреспондент РИА Новости.

Россия и Казахстан ежегодно с 2003 года проводят форумы межрегионального сотрудничества поочередно в каждой из двух стран. Форум стал площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами и укрепления деловых контактов.