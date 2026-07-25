Антонелли вслед за Хэмилтоном получил штраф на Гран-при Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли получил штраф в три позиции на стартовой решетке Гран-при Венгрии за недостаточное снижение скорости под желтыми флагами.
- Антонелли получил один штрафной балл, и всего за последние 12 месяцев у него стало четыре балла.
- По итогам квалификации Антонелли должен был стартовать четвертым, но после штрафа опустится на седьмую позицию; с учетом двух штрафов гонку начнут Ландо Норрис, Шарль Леклер и Оскар Пиастри.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли получил штраф в три позиции на стартовой решетке Гран-при Венгрии "Формулы-1", сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Антонелли был оштрафован за недостаточное снижение скорости под одиночными желтыми флагами в 14-м повороте в третьем сегменте квалификации. Желтые флаги появились после разворота нидерландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Антонелли снизил скорость, однако стюарды сочли замедление недостаточным. Помимо потери трех позиций, итальянец получил один штрафной балл. Всего за последние 12 месяцев у него стало четыре балла.
По итогам субботней квалификации Антонелли показал четвертое время, однако после штрафа должен опуститься на седьмую позицию стартовой решетки. Ранее аналогичное наказание получил пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, показавший второй результат. Британец будет стартовать пятым. С учетом двух штрафов с первых трех позиций гонку должны начать британец Ландо Норрис ("Макларен"), монегаск Шарль Леклер ("Феррари") и австралиец Оскар Пиастри ("Макларен").
Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.