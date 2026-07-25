Путин рассказал о реализации совместных проектов России и Казахстана в ЕАЭС

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"Многое по данным направлениям (логистическая инфраструктура, цифровизация, упрощение таможенных процедур - ред.) нашими странами уже делается, в том числе вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Причем Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий", - сказал Путин.