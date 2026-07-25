Путин рассказал о реализации совместных проектов России и Казахстана в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан идут в авангарде реализации совместных проектов в рамках ЕАЭС.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан идут в авангарде реализации совместных проектов в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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"Многое по данным направлениям (логистическая инфраструктура, цифровизация, упрощение таможенных процедур - ред.) нашими странами уже делается, в том числе вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Причем Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий", - сказал Путин.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.