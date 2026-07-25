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Путин рассказал о реализации совместных проектов России и Казахстана в ЕАЭС - РИА Новости, 25.07.2026
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16:06 25.07.2026 (обновлено: 16:16 25.07.2026)
Путин рассказал о реализации совместных проектов России и Казахстана в ЕАЭС

Путин: РФ и Казахстан идут в авангарде реализации совместных проектов в ЕАЭС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан идут в авангарде реализации совместных проектов в рамках ЕАЭС.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан идут в авангарде реализации совместных проектов в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
«
"Многое по данным направлениям (логистическая инфраструктура, цифровизация, упрощение таможенных процедур - ред.) нашими странами уже делается, в том числе вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Причем Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий", - сказал Путин.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
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ЭкономикаРоссияКазахстанЕвразийский экономический союзОмскВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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