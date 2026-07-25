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ЧР по легкой атлетике возобновили после приостановки из-за угрозы БПЛА - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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11:28 25.07.2026
ЧР по легкой атлетике возобновили после приостановки из-за угрозы БПЛА

В Екатеринбурге возобновили ЧР по легкой атлетике после угрозы атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Хамов | Перейти в медиабанкЧемпионат России по легкой атлетике
Чемпионат России по легкой атлетике - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Илья Хамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге был приостановлен из-за угрозы атаки БПЛА.
  • После устранения угрозы чемпионат возобновили.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге возобновлен после приостановки из-за угрозы атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Утром субботы полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в "Максе" сообщил, что режим беспилотной опасности был введен в пяти регионах УрФО. Позднее ВФЛА объявила о приостановке соревнований в Екатеринбурге, а диктор стадиона призвал всех присутствующих на арене уйти в подтрибунное помещение.
«
"Чемпионат России продолжается. Благодарим спортсменов, тренеров и зрителей за понимание и выдержку", - говорится в сообщении.
 
РоссияЕкатеринбургАртем ЖогаВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Легкая атлетикаСпорт
 
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