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На Урале приостановили чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки БПЛА - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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10:37 25.07.2026 (обновлено: 10:44 25.07.2026)
На Урале приостановили чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки БПЛА

В Екатеринбурге приостановили ЧР по легкой атлетике из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Хамов | Перейти в медиабанкЧемпионат России по легкой атлетике. День первый
Чемпионат России по легкой атлетике. День первый - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Илья Хамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен из-за атаки БПЛА.
  • В сообщении ВФЛА говорится, что безопасность всех участников соревнований — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен из-за атаки БПЛА на город, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
После остановки соревнований диктор стадиона призвал всех присутствующих на арене уйти в подтрибунное помещение. Отмечается, что о продолжении соревнований будет сообщено дополнительно.
«
"Безопасность всех участников - спортсменов, зрителей, тренеров, судей - главный приоритет", - говорится в сообщении федерации.
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СпортРоссияЕкатеринбургАртем ЖогаВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
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