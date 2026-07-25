На Урале приостановили чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен из-за атаки БПЛА.
- В сообщении ВФЛА говорится, что безопасность всех участников соревнований — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен из-за атаки БПЛА на город, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
После остановки соревнований диктор стадиона призвал всех присутствующих на арене уйти в подтрибунное помещение. Отмечается, что о продолжении соревнований будет сообщено дополнительно.
«
"Безопасность всех участников - спортсменов, зрителей, тренеров, судей - главный приоритет", - говорится в сообщении федерации.
Утром субботы полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в "Максе" сообщил, что режим беспилотной опасности был введен в пяти регионах Уральского федерального округа.