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Институт Виноградова оценил возможность исключения буквы ё из алфавита - РИА Новости, 25.07.2026
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03:53 25.07.2026
Институт Виноградова оценил возможность исключения буквы ё из алфавита

Филолог Пахомов: предпосылок для исключения буквы «ё» из русского алфавита нет

© РИА Новости / Любовь Чиликова | Перейти в медиабанкУльяновская Ё
Ульяновская Ё - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Любовь Чиликова
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Ульяновская Ё. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов заявил, что нет предпосылок для исключения буквы "ё" из русского алфавита.
  • Буква "ё" остается факультативной, и нет планов делать ее обязательной.
  • Обязательное употребление буквы "ё" привело бы к ряду проблем, в частности, исказило бы всю русскую поэзию XIX века и создало бы сложности из-за слов с вариативным произношением.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предпосылок для исключения буквы "ё" из русского алфавита нет, как нет и планов делать ее обязательной, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.
"Отказываться от буквы "ё" полностью никто не собирается, никто не собирается ее изгонять из русского алфавита. Как она была факультативной, так она и остается, то есть вот этот статус пока сохраняется, и нет предпосылок к тому, чтобы он изменился", - сказал Пахомов.
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