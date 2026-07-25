Бочаров раскритиковал подрядчиков за срыв сроков строительства больниц

ВОЛГОГРАД, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе проверки строительства детской поликлиники в городе Волжский и корпуса больницы №7 в Волгограде раскритиковал подрядчиков за отставание в сроках возведения объектов, сообщает администрация региона в своем аккаунте на платформе "Макс".

По информации властей, Бочаров в субботу без предупреждения отправился на стройплощадку детской поликлиники в городе Волжский, чтобы лично проверить ход работ. Отмечается, что объект должен был быть готов еще в конце 2025 года, по соглашению сторон эти сроки были сдвинуты на конец 2026 года, однако, как сообщает администрация, и к этому времени подрядчик может не успеть завершить работы.

После посещения строящейся поликлиники Бочаров заехал еще на один возводимый объект – реабилитационный корпус больницы №7 в Волгограде, где, по данным администрации, также работы идут с нарушением сроков.