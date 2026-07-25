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Бочаров раскритиковал подрядчиков за срыв сроков строительства больниц - РИА Новости, 25.07.2026
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Волгоградская область
 
18:24 25.07.2026
Бочаров раскритиковал подрядчиков за срыв сроков строительства больниц

Андрей Бочаров раскритиковал подрядчиков за срыв сроков строительства больниц

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Бочаров
Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Бочаров . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе проверки строительства детской поликлиники в городе Волжский и корпуса больницы №7 в Волгограде раскритиковал подрядчиков за отставание в сроках возведения объектов, сообщает администрация региона в своем аккаунте на платформе "Макс".
По информации властей, Бочаров в субботу без предупреждения отправился на стройплощадку детской поликлиники в городе Волжский, чтобы лично проверить ход работ. Отмечается, что объект должен был быть готов еще в конце 2025 года, по соглашению сторон эти сроки были сдвинуты на конец 2026 года, однако, как сообщает администрация, и к этому времени подрядчик может не успеть завершить работы.
После посещения строящейся поликлиники Бочаров заехал еще на один возводимый объект – реабилитационный корпус больницы №7 в Волгограде, где, по данным администрации, также работы идут с нарушением сроков.
"Людей (рабочих на объекте – ред.) практически нет. Мое понимание, это вот такой памятник вам, комитету здравоохранения, и я не хочу, чтобы мне такой памятник был. Темпа недостаточно. Еще раз говорю: качество организации работы недостаточное. Но при этом объем финансовых средств выделен", - говорит Бочаров на видео, размещенном в аккаунте администрации в "Максе".
 
Волгоградская областьВолгоградАндрей БочаровСтроительство
 
 
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