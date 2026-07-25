Российские бейсболисты заняли третье место на ЧЕ до 15 лет в дивизионе B

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужская сборная России по бейсболу заняла третье место в дивизионе B чемпионата Европы среди спортсменов не старше 15 лет в Австрии.
- В матче за третье место сборная России разгромила сборную Словакии со счетом 14:1.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужская сборная России по бейсболу заняла третье место в дивизионе B чемпионата Европы среди спортсменов не старше 15 лет в Австрии.
В матче за третье место в субботу россияне разгромили сборную Словакии со счетом 14:1.
Исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) в январе допустил российских и белорусских спортсменов до 18 лет до международных соревнований под эгидой организации без ограничений.