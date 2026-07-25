Никитин и Ермакова победили в беге на 10000 метров на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на 10000 метров среди мужчин на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге с результатом 28 минут 26,65 секунды.
- Мария Ермакова завоевала золотую медаль в беге на 10000 метров среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге с результатом 33 минуты 26,97 секунды.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Никитин и Мария Ермакова завоевали золотые медали в беге на 10000 метров на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Никитин преодолел дистанцию за 28 минут 26,65 секунды. Второе место занял Сергей Шаров (29.12,21), третьим стал Анатолий Рыбаков (29.12,98).
У женщин Ермакова финишировала за 33 минуты 26,97 секунды. Далее расположились Анна Мокина (33.29,98) и Нина Бышкина (33.37,26).
В метании диска у мужчин золото завоевал Алексей Худяков с результатом 63,47 метра. Вторым стал Александр Бабенко (58,19), тройку лидеров замкнул Александр Лесной (56,98).
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.
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