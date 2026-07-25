Привалова рассказала о реакции на атаку БПЛА во время ЧР по легкой атлетике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соревнования на чемпионате России в Екатеринбурге были приостановлены из-за атаки БПЛА на город.
- После остановки соревнований диктор стадиона призвал всех присутствующих на арене уйти в подтрибунное помещение, позднее соревнования были возобновлены.
- Ирина Привалова отметила четкую работу служб безопасности и выразила благодарность организаторам соревнований.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка 2000 года, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила РИА Новости, что не было никакой паники и тревоги во время проведения стартов на чемпионате России в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА на город, поскольку все службы безопасности сработали своевременно и четко.
Турнир утром в субботу был приостановлен из-за нападения БПЛА на город. После остановки соревнований диктор стадиона призвал всех присутствующих на арене уйти в подтрибунное помещение. Позднее соревнования были возобновлены.
"Никакой тревоги и паники нет, потому что все службы безопасности сработали очень четко. И я хочу еще раз высказать благодарность всем организаторам соревнований. Ведь существуют общие меры безопасности, и на самом деле мы абсолютно не ощущали, что в городе что-то происходит. Но всегда лучше лишний раз перестраховаться", - сказала Привалова.
Утром в субботу полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в "Максе" сообщил, что режим беспилотной опасности был введен в пяти регионах Уральского федерального округа.