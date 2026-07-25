Привалова рассказала о реакции на атаку БПЛА во время ЧР по легкой атлетике

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка 2000 года, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила РИА Новости, что не было никакой паники и тревоги во время проведения стартов на чемпионате России в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА на город, поскольку все службы безопасности сработали своевременно и четко.