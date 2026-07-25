Армения может лишиться 80 процентов доходов от экспорта сыра

Краткий пересказ от РИА ИИ Армения может потерять более 80% доходов от экспорта сыра, если лишится российского рынка.

Россельхознадзор временно ограничит поставки всей молочной продукции из этой страны.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Армения лишится более 80% доходов от экспорта сыра, если потеряет российский рынок, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статистических служб.

По итогам 2025 года прибыль республики от этих поставок в другие страны составила 16,4 миллиона долларов, из которых на Россию приходится 13,5 миллиона .

При этом последняя — не только крупнейший покупатель сыра у Армении, но и единственное государство, которое стабильно каждый месяц ввозило этот товар на миллионные суммы.

Другими крупными покупателями в 2025-м стали США (1,8 миллиона долларов) и Грузия (670,9 тысячи).

Россельхознадзор накануне сообщил , что по итогам проверки местных предприятий временно ограничит поставки всей молочной продукции из Армении.