Анкалаев одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Магомед Анкалаев одержал победу над Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC в Абу-Даби.
- Бой завершился победой Анкалаева в пятом раунде техническим нокаутом.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC в Абу-Даби.
Бой в полутяжелом весе завершился победой Анкалаева в пятом раунде техническим нокаутом.
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Изначально россиянин должен был встретиться с американцем Халилом Раунтри. 13 июля стало известно, что соперник Анкалаева снялся с боя из-за травмы.
Анкалаеву 34 года. Победа стала для него 22-й в карьере, также на его счету два поражения и одна ничья, еще один бой был признан несостоявшимся. 30-летний Гуськов потерпел четвертое поражение при 18 победах и одной ничьей.
Также экс-чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в полусреднем весе россиянин Абубакар Вагаев в дебютном поединке в UFC победил соотечественника Сайгида Изагахмаева единогласным решением судей. Магомед Тучалов с аналогичным исходом победил бразильца Брендсона Рибейро в полутяжелом весе. Российский тяжеловес Ризван Куниев победил американца Тайрелла Форчуна техническим нокаутом в третьем раунде, а легковес Магомед Зайнуков единогласным решением судей одержал победу над поляком Дамианом Ржепецким.
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