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Суперкомпьютер Opta назвал "Зенит" фаворитом нового сезона РПЛ - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
19:04 24.07.2026
Суперкомпьютер Opta назвал "Зенит" фаворитом нового сезона РПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал "Зенит" фаворитом РПЛ сезона-2026/27

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкИгроки "Зенита"
Игроки Зенита - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский футбольный клуб «Зенит» является фаворитом в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ с вероятностью 44,8%.
  • В первую тройку претендентов на чемпионство также входят «Краснодар» (25,3%) и «Спартак» (11,4%).
  • Основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются «Факел» и «Акрон».
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" является фаворитом в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале статистического сервиса Opta Sports.
Шансы "Зенита" сохранить чемпионский титул оцениваются в 44,8%. Второе место в списке фаворитов занимает вице-чемпион страны "Краснодар" (25,3%), тройку главных претендентов замыкает московский "Спартак" (11,4%).
Также в первую десятку вошли московские клубы "Динамо" (5,9%), ЦСКА (4,2%) и "Локомотив" (4,1%), калининградская "Балтика" (1,9%), казанский "Рубин" (0,7%), "Ростов" (0,7%) и грозненский "Ахмат" (0,3%).
По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются воронежский "Факел" и тольяттинский "Акрон".
Новый сезон чемпионата России стартует в пятницу. В первой встрече ЦСКА примет "Балтику". Начало матча - 20:00 мск.
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