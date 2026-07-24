Суперкомпьютер Opta назвал "Зенит" фаворитом нового сезона РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Петербургский футбольный клуб «Зенит» является фаворитом в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ с вероятностью 44,8%.

В первую тройку претендентов на чемпионство также входят «Краснодар» (25,3%) и «Спартак» (11,4%).

Основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются «Факел» и «Акрон».

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" является фаворитом в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале статистического сервиса Opta Sports.

Шансы " Зенита " сохранить чемпионский титул оцениваются в 44,8%. Второе место в списке фаворитов занимает вице-чемпион страны " Краснодар " (25,3%), тройку главных претендентов замыкает московский "Спартак" (11,4%).

Также в первую десятку вошли московские клубы "Динамо" (5,9%), ЦСКА (4,2%) и "Локомотив" (4,1%), калининградская "Балтика" (1,9%), казанский "Рубин" (0,7%), "Ростов" (0,7%) и грозненский "Ахмат" (0,3%).

По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются воронежский "Факел" и тольяттинский "Акрон".