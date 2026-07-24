Суперкомпьютер Opta назвал "Зенит" фаворитом нового сезона РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» является фаворитом в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ с вероятностью 44,8%.
- В первую тройку претендентов на чемпионство также входят «Краснодар» (25,3%) и «Спартак» (11,4%).
- Основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются «Факел» и «Акрон».
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" является фаворитом в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале статистического сервиса Opta Sports.
Также в первую десятку вошли московские клубы "Динамо" (5,9%), ЦСКА (4,2%) и "Локомотив" (4,1%), калининградская "Балтика" (1,9%), казанский "Рубин" (0,7%), "Ростов" (0,7%) и грозненский "Ахмат" (0,3%).
По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются воронежский "Факел" и тольяттинский "Акрон".
Новый сезон чемпионата России стартует в пятницу. В первой встрече ЦСКА примет "Балтику". Начало матча - 20:00 мск.