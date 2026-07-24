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Совфед одобрил закон о лицензионном контроле за производством лекарств - РИА Новости, 24.07.2026
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11:43 24.07.2026 (обновлено: 11:44 24.07.2026)
Совфед одобрил закон о лицензионном контроле за производством лекарств

СФ одобрил закон о приостановке лицензии на производство лекарств при нарушениях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон о возможности приостановления лицензий на производство лекарств до 120 дней с продлением до 60 дней при выявлении нарушений.
  • Приостановление лицензии возможно при обнаружении грубых нарушений по результатам оценки соблюдения лицензионных требований.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, согласно которому лицензии на производство лекарств могут быть приостановлены до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней при выявлении нарушений.
Законом устанавливаются особенности лицензирования производства лекарственных препаратов для медицинского применения. В частности, предусмотрены правовые последствия в виде приостановления действия лицензии на производство лекарственных средств и сертификата соответствия производства требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (GMP ЕАЭС).
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Приостановление возможно в случае выявления по результатам оценки соблюдения лицензионных требований грубых нарушений, которые являются критическими либо с существенными несоответствиями. Срок приостановления действия лицензии и сертификата составит до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней для устранения нарушений. В случае неустранения нарушений в установленный срок лицензия и сертификат могут быть аннулированы.
Кроме того, закон закрепляет возможность ввоза в Россию образцов лекарств, отобранных в ходе проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики ЕАЭС.
Помимо этого, документом уточняется, что при изготовлении лекарственных препаратов для ветеринарного применения допускается использование фармацевтических субстанций, включенных в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения.
Закрепляется, что при осуществлении лицензионного контроля за производством лекарств внеплановая проверка назначается в течение 72 часов при поступлении сведений о вреде здоровью или о нарушении обязательных требований. При этом контрольный орган обязан сразу уведомить о нарушении прокуратуру по месту проверки.
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