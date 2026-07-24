ВСУ атаковали машину во время раздачи воды в ЛНР

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"В Лисичанске ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) прицельно ударили по машине региона-шефа республики Татарстан в момент раздачи воды жителям, у которых временно отсутствует водоснабжение. Там чудом никто не пострадал", - сообщил Пасечник.