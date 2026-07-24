ВСУ атаковали машину во время раздачи воды в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали автомобиль региона-шефа Республики Татарстан в Лисичанске во время раздачи воды, никто не пострадал.
- Украинские БПЛА атаковали территорию одного из предприятий в Первомайске и экскаватор дорожного предприятия в Белокуракинском муниципальном округе, пострадавших нет.
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали автомобиль во время раздачи воды жителям Лисичанска в ЛНР, никто не пострадал, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
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"В Лисичанске ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) прицельно ударили по машине региона-шефа республики Татарстан в момент раздачи воды жителям, у которых временно отсутствует водоснабжение. Там чудом никто не пострадал", - сообщил Пасечник.
Глава региона уточнил, что украинские БПЛА атаковали территорию одного из предприятий в Первомайске, повреждены спецтехника и остекление здания, ещё один удар пришелся по экскаватору дорожного предприятия региона-шефа Воронежской области в Белокуракинском муниципальном округе. По данным Пасечника, никто не пострадал.