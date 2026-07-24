Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заградотряд ВСУ уничтожил часть боевиков, бежавших с позиций в Сумской области севернее Малой Слободки.
- На передовых позициях 158-й отдельной механизированной бригады противника в этом регионе гибнут солдаты, мобилизованные в мае — июне.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заградотряд ВСУ уничтожил часть боевиков, бежавших с позиций в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
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"Подразделения 104-й отдельной бригады теробороны бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки. Часть <...> была убита расчетами БПЛА заградительных отрядов", — рассказал собеседник агентства.
Также он заявил, что на передовых позициях 158-й отдельной механизированной бригады противника в этом регионе гибнут солдаты, мобилизованные в мае — июне.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка "Север". По данным Минобороны, ВСУ на этом направлении за сутки потеряли 275 военных, три бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.
Таким образом, российская армия продолжает выполнять поручение Владимира Путина о создании буферной зоны для защиты приграничных регионов.
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