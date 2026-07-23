Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Север" продолжили улучшать тактическое положение.
- Бойцы нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
- Противник потерял более 275 военных, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" продолжили улучшать тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 275 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Уланово и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Большие Проходы, Дементиевка и Рубежное Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что в результате ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.
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