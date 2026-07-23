Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" продолжили улучшать тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 275 военных, сообщило Минобороны РФ.