"Шанхайские драконы" арендовали вратаря из НХЛ

Последние два сезона Бутеец провел в Северной Америке, в декабре 2025-го он сыграл за "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты Маммот" (0:7). Россиянин вышел на лед после второго периода, отразил семь бросков и пропустил три шайбы.