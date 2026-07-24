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"Шанхайские драконы" арендовали вратаря из НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Хоккей
 
17:44 24.07.2026
"Шанхайские драконы" арендовали вратаря из НХЛ

"Шанхайские драконы" арендовали у "Трактора" вратаря Вячеслава Бутейца

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВячеслав Бутеец
Вячеслав Бутеец - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вячеслав Бутеец . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Вячеслав Бутеец перешел на правах аренды из челябинского "Трактора" в китайский клуб КХЛ "Шанхайские драконы".
  • Евгений Артюхин, генеральный менеджер китайской команды, считает, что Бутеец хочет прогрессировать в команде КХЛ и составит конкуренцию во вратарской бригаде.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" сообщил в своем Telegram-канале о переходе на правах аренды из челябинского "Трактора" вратаря Вячеслава Бутейца.
Условия аренды не уточняются.
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"Молодой габаритный вратарь, который хочет прогрессировать в команде КХЛ. Пробовал свои силы за океаном, набрался опыта, который пригодится в нашей команде. Составит конкуренцию во вратарской бригаде, поборется за место в основе", - заявил генменджер китайской команды Евгений Артюхин.
Последние два сезона Бутеец провел в Северной Америке, в декабре 2025-го он сыграл за "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты Маммот" (0:7). Россиянин вышел на лед после второго периода, отразил семь бросков и пропустил три шайбы.
Бутейцу 24 года, в КХЛ он провел один матч за "Трактор" в декабре 2023 года против минского "Динамо" (2:4).
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ХоккейСпортСеверная АмерикаЕвгений АртюхинТракторШанхайские драконыАнахайм ДаксКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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