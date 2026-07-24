Участник ЧМ из Австралии сдал положительный тест на кокаин

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года в составе сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин после того, как полиция дважды за один вечер остановила его за превышение скорости в Сиднее, сообщает Би-би-си со ссылкой на правоохранительные органы.