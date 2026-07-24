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Участник ЧМ из Австралии сдал положительный тест на кокаин - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
14:41 24.07.2026
Участник ЧМ из Австралии сдал положительный тест на кокаин

Австралиец Вольпато сдал положительный тест на кокаин

© AP Photo / Eakin HowardКристиан Вольпато
Кристиан Вольпато - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Eakin Howard
Кристиан Вольпато. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кристиана Вольпато, участника чемпионата мира по футболу 2026 года в составе сборной Австралии, дважды за один вечер остановили за превышение скорости в Сиднее.
  • В его тестах обнаружили кокаин.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года в составе сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин после того, как полиция дважды за один вечер остановила его за превышение скорости в Сиднее, сообщает Би-би-си со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника, 22-летний австралийский полузащитник был остановлен в четверг вечером по местному времени на мосту Анзак за превышение скорости и успешно прошел проверку на содержание алкоголя в крови. Однако в тестах Вольпато был обнаружен кокаин, когда его остановили два часа спустя за превышение скорости на том же мосту. Полиция оштрафовала Вольпато за превышение скорости и лишила его водительских прав на шесть месяцев, расследование продолжается.
Вольпато сыграл в трех из четырех матчей сборной Австралии на чемпионате мира, где команда в 1/16 финала уступила египтянам в серии пенальти. На клубном уровне Вольпато с 2023 года выступает за итальянский "Сассуоло".
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ФутболСпортАвстралияСиднейСассуолоКристиан ВольпатоБи-би-сиЧМ по футболу 2026
 
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