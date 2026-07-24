В Волгограде десятилетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Волгограде, выпав из окна восьмого этажа многоквартирного дома, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

"По предварительным данным, десятилетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб на месте", - сказали в региональном главке полиции.