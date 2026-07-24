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В Волгограде десятилетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки - РИА Новости, 24.07.2026
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16:51 24.07.2026
В Волгограде десятилетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

В Волгограде десятилетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб на месте

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгограде десятилетний ребенок погиб, выпав из окна восьмого этажа.
  • Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе города.
ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Волгограде, выпав из окна восьмого этажа многоквартирного дома, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
"По предварительным данным, десятилетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб на месте", - сказали в региональном главке полиции.
По информации ведомства, это произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда.
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