В Волгограде десятилетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгограде десятилетний ребенок погиб, выпав из окна восьмого этажа.
- Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе города.
ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Волгограде, выпав из окна восьмого этажа многоквартирного дома, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
"По предварительным данным, десятилетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб на месте", - сказали в региональном главке полиции.
По информации ведомства, это произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда.