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Велогонщик сошел с дистанции после столкновения с машиной на "Тур де Франс" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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20:33 24.07.2026
Велогонщик сошел с дистанции после столкновения с машиной на "Тур де Франс"

Велогонщик Рубио сошел с дистанции после столкновения с авто на "Тур де Франс"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВелосипед
Велосипед - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбийский велогонщик команды Movistar Эйнер Рубио сошел с дистанции после столкновения с автомобилем во время 19-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».
  • До инцидента после 18 этапов Рубио занимал 27-е место в генеральной классификации.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Колумбийский велогонщик команды Movistar Эйнер Рубио сошел с дистанции после столкновения с автомобилем во время 19-го этапа веломногодневки "Тур де Франс".
Машина команды UAE Team Emirates была вынуждена резко затормозить из-за скопления болельщиков. Рубио не успел остановиться и врезался головой в заднее стекло автомобиля. После столкновения он не смог продолжить гонку.
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"Эйнер Рубио сошел с дистанции во время подъема на Альп-д'Юэз. Мы предоставим более подробную информацию, как только это станет возможно", - говорится в заявлении Movistar в соцсети X.
После 18 этапов Рубио занимал 27-е место в генеральной классификации.
"Тур де Франс" завершится 26 июля.
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