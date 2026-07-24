Велогонщик сошел с дистанции после столкновения с машиной на "Тур де Франс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Колумбийский велогонщик команды Movistar Эйнер Рубио сошел с дистанции после столкновения с автомобилем во время 19-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».
- До инцидента после 18 этапов Рубио занимал 27-е место в генеральной классификации.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Колумбийский велогонщик команды Movistar Эйнер Рубио сошел с дистанции после столкновения с автомобилем во время 19-го этапа веломногодневки "Тур де Франс".
Машина команды UAE Team Emirates была вынуждена резко затормозить из-за скопления болельщиков. Рубио не успел остановиться и врезался головой в заднее стекло автомобиля. После столкновения он не смог продолжить гонку.
"Эйнер Рубио сошел с дистанции во время подъема на Альп-д'Юэз. Мы предоставим более подробную информацию, как только это станет возможно", - говорится в заявлении Movistar в соцсети X.
После 18 этапов Рубио занимал 27-е место в генеральной классификации.
"Тур де Франс" завершится 26 июля.