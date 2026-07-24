Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень безработицы в России достиг исторического минимума.
- По последним данным Росстата, он составляет 2,1%.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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"Уровень безработицы, <...> по последним данным Росстата, составляет 2,1%", — рассказал он.
Ранее Котяков отмечал, что в ближайшее время этот показатель закрепится на уровне 2,2-2,3%, глобальных изменений не будет.
Владимир Путин подчеркивал, что уровень безработицы в России — один из самых низких среди промышленно развитых стран.
Как выяснило РИА Новости, Москва по итогам первого квартала года оказалась лидером в G20 по этому показателю. Второй стала Мексика с уровнем безработицы в 2,4%. Третье место поделили между собой Япония и Южная Корея (2,7%).