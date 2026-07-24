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Уровень безработицы в России достиг исторического минимума - РИА Новости, 24.07.2026
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08:36 24.07.2026 (обновлено: 09:17 24.07.2026)
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Котяков: уровень безработицы в России достиг минимальных 2,1%

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© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень безработицы в России достиг исторического минимума.
  • По последним данным Росстата, он составляет 2,1%.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«

"Уровень безработицы, <...> по последним данным Росстата, составляет 2,1%", — рассказал он.

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Ранее Котяков отмечал, что в ближайшее время этот показатель закрепится на уровне 2,2-2,3%, глобальных изменений не будет.
Владимир Путин подчеркивал, что уровень безработицы в России — один из самых низких среди промышленно развитых стран.
Как выяснило РИА Новости, Москва по итогам первого квартала года оказалась лидером в G20 по этому показателю. Второй стала Мексика с уровнем безработицы в 2,4%. Третье место поделили между собой Япония и Южная Корея (2,7%).
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