Россия оказалась лидером в G20 по самому низкому уровню безработицы

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" на конец первого квартала была в России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
На конец марта данный показатель составил 2,2 процента, не изменившись по сравнению с концом прошлого года. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.
Второй стала Мексика, где показатель остался на уровне 2,4 процента. Третье место между собой поделили Япония, где доля незанятого населения выросла до 2,7 с 2,6 процента кварталом ранее, и Южная Корея, где этот показатель, наоборот, сократился — до 2,7 процента с четырех процентов по итогам декабря прошлого года.
Единственной страной, где доля безработных была двузначной, стала Южная Африка (31,4 процента). В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Турция с 8,1 процента и Франция с 7,7 процента.
Президент России Владимир Путин заявлял в середине апреля, что уровень безработицы в стране продолжает держаться на низком уровне и сейчас составляет 2,1%.
