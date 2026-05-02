Россия оказалась лидером в G20 по самому низкому уровню безработицы

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" на конец первого квартала была в России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.

На конец марта данный показатель составил 2,2 процента, не изменившись по сравнению с концом прошлого года. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.