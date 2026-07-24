Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X активно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российских ударах по объекту в Киевской области.
- Комментаторы выразили недовольство отсутствием дипломатических усилий со стороны ЕС по предотвращению или прекращению конфликта.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российских ударах по объекту в Киевской области, где проходила выставка беспилотников.
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"Забавно, что "полное пренебрежение дипломатией" вдруг перестало относиться к ЕС. Я не помню никаких дипломатических усилий по предотвращению или прекращению этого конфликта", — написал один из комментаторов.
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"Твой любовник ежедневно нападает на мирных жителей в России! Ты — причина того, сколько еще людей должно погибнуть", — отметил другой.
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"Никого не волнует, что вы скажете. Исчезните, убирайтесь прочь, госпожа мошенница", — высказался третий.
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"Вы также выражаете соболезнования российским жертвам украинских терактов? Иранским жертвам терактов США и Израиля? Нет? Забавно..." — добавил еще один.
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"Уйди в отставку. Ты — олицетворение зла", — заключили пользователи.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства в пригороде Киева.
Ранее в пятницу местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.