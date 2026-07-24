МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российских ударах по объекту в Киевской области, где проходила выставка беспилотников.

"Забавно, что "полное пренебрежение дипломатией" вдруг перестало относиться к ЕС. Я не помню никаких дипломатических усилий по предотвращению или прекращению этого конфликта", — написал один из комментаторов.

"Твой любовник ежедневно нападает на мирных жителей в России! Ты — причина того, сколько еще людей должно погибнуть", — отметил другой.

"Никого не волнует, что вы скажете. Исчезните, убирайтесь прочь, госпожа мошенница", — высказался третий.

"Вы также выражаете соболезнования российским жертвам украинских терактов? Иранским жертвам терактов США и Израиля? Нет? Забавно..." — добавил еще один.

В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.