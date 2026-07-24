Рейтинг@Mail.ru
"Он ее любовник". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали переполох в Сети - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 24.07.2026 (обновлено: 22:52 24.07.2026)

"Он ее любовник". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали переполох в Сети

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российских ударах по объекту в Киевской области.
  • Комментаторы выразили недовольство отсутствием дипломатических усилий со стороны ЕС по предотвращению или прекращению конфликта.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российских ударах по объекту в Киевской области, где проходила выставка беспилотников.
«

"Забавно, что "полное пренебрежение дипломатией" вдруг перестало относиться к ЕС. Я не помню никаких дипломатических усилий по предотвращению или прекращению этого конфликта", — написал один из комментаторов.

Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
На Украине выступили со срочным заявлением после российских ударов
Вчера, 15:53
«
"Твой любовник ежедневно нападает на мирных жителей в России! Ты — причина того, сколько еще людей должно погибнуть", — отметил другой.
«
"Никого не волнует, что вы скажете. Исчезните, убирайтесь прочь, госпожа мошенница", — высказался третий.
«
"Вы также выражаете соболезнования российским жертвам украинских терактов? Иранским жертвам терактов США и Израиля? Нет? Забавно..." — добавил еще один.
«
"Уйди в отставку. Ты — олицетворение зла", — заключили пользователи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Будет расплачиваться". СМИ забили тревогу после нового решения Зеленского
Вчера, 17:20
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства в пригороде Киева.
Ранее в пятницу местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Владимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Фон дер Ляйен попала в скандал из-за встречи с Зеленским, пишут СМИ
19 июля, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьКиевУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала