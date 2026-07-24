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БПЛА ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Петербурга - РИА Новости, 24.07.2026
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05:57 24.07.2026 (обновлено: 15:21 24.07.2026)
БПЛА ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Петербурга

Петербург атакован БПЛА ВСУ, удар пришелся по гражданской инфраструктуре

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге.
  • Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки.
  • Деятельность городских служб координирует оперштаб.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские БПЛА нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Петербург подвергается атаке БПЛА украинских нацистов. <...> Работают средства ПВО", — говорится в заявлении на сайте администрации.
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Специалисты занимаются ликвидацией последствий, оперштаб координирует деятельность городских служб.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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