БПЛА ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Петербурга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге.
- Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки.
- Деятельность городских служб координирует оперштаб.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские БПЛА нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Петербург подвергается атаке БПЛА украинских нацистов. <...> Работают средства ПВО", — говорится в заявлении на сайте администрации.
Специалисты занимаются ликвидацией последствий, оперштаб координирует деятельность городских служб.
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22 июня 2022, 17:18