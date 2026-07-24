Рейтинг@Mail.ru
Умер ученый-аграрий Никита Зезин - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 24.07.2026
Умер ученый-аграрий Никита Зезин

Ушел из жизни свердловский ученый-аграрий Никита Зезин

© Фото : пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАННикита Зезин
Никита Зезин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН
Никита Зезин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушел из жизни известный свердловский ученый-аграрий, член-корреспондент РАН, директор «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Никита Зезин.
  • Никита Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет и написал более 260 научных трудов, монографий и книг.
  • Прощание с Зезиным пройдет 27 июля в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Ушел из жизни известный свердловский ученый-аграрий, член-корреспондент РАН, директор "Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН" Никита Зезин, сообщает пресс-служба центра.
"На 68-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся ученый, талантливый организатор и просто замечательный человек, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук" Никита Николаевич Зезин", - говорится в сообщении.
Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал более 260 научных трудов, монографий и книг.
"Благодаря его инициативе и непосредственному участию были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале, начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти 2 миллионах гектаров по всей России", - отмечается в сообщении.
Основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия, разработанные ученым, стали фундаментом развития аграрного сектора всего Уральского региона, подчеркнули в пресс-службе научной организации.
Прощание с Зезиным пройдет в понедельник, 27 июля. Сначала состоится отпевание в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона, затем гражданская панихида и захоронение на Сибирском кладбище в Екатеринбурге.
"Коллектив ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН" выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и ценил Никиту Николаевича. Скорбим вместе с вами", - заключили в пресс-службе центра.
 
УралЕкатеринбургРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала