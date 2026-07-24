Умер ученый-аграрий Никита Зезин

Краткий пересказ от РИА ИИ Ушел из жизни известный свердловский ученый-аграрий, член-корреспондент РАН, директор «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Никита Зезин.

Никита Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет и написал более 260 научных трудов, монографий и книг.

Прощание с Зезиным пройдет 27 июля в Екатеринбурге.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Ушел из жизни известный свердловский ученый-аграрий, член-корреспондент РАН, директор "Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН" Никита Зезин, сообщает пресс-служба центра.

"На 68-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся ученый, талантливый организатор и просто замечательный человек, член-корреспондент РАН , доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук" Никита Николаевич Зезин", - говорится в сообщении.

Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал более 260 научных трудов, монографий и книг.

"Благодаря его инициативе и непосредственному участию были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале , начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти 2 миллионах гектаров по всей России", - отмечается в сообщении.

Основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия, разработанные ученым, стали фундаментом развития аграрного сектора всего Уральского региона, подчеркнули в пресс-службе научной организации.

Прощание с Зезиным пройдет в понедельник, 27 июля. Сначала состоится отпевание в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона, затем гражданская панихида и захоронение на Сибирском кладбище в Екатеринбурге.