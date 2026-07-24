Умер известный камчатский тренер Александр Каталагин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер Камчатского края Александр Каталагин, воспитавший не одно поколение горнолыжников и подготовивший чемпионов СССР и России, скончался на 79-м году жизни.
- Депутаты законодательного собрания Камчатского края выразили соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Александра Каталагина, который ушел из жизни 24 июля 2026 года.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 июл – РИА Новости. Заслуженный тренер, почетный житель Камчатского края Александр Каталагин, воспитавший не одно поколение горнолыжников и подготовивший чемпионов СССР и России, скончался на 79-м году жизни, сообщили в законодательном собрании Камчатского края.
"Депутаты законодательного собрания Камчатского края выражают искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем воспитанникам Александра Евгеньевича Каталагина, который ушел из жизни 24 июля 2026 года", - говорится в сообщении.
В краевом парламенте отметили, что тренерский путь Каталагина — это история большого труда, терпения и искренней преданности спорту. Он умел разглядеть потенциал в своих воспитанниках, прививал им уверенность в своих силах, стремление к высоким победам, учил не сдаваться ни при каких обстоятельствах, подчеркивается в пресс-релизе.
Каталагин родился 7 июня 1948 года в Петропавловске-Камчатском. С юности занимался горнолыжным спортом под руководством заслуженного тренера РСФСР Евгения Галамиева, участвовал в становлении этого вида спорта на Камчатке, в том числе в строительстве первой горнолыжной школы на сопке Петровской. Тренерскую карьеру начал в 1975 году. В 1969–1994 годах работал в Камчатском областном совете ВДФСО "Спартак", с 1995 года — в спортивной школе олимпийского резерва "Эдельвейс". В 1980-е годы готовил сборную СССР по горнолыжному спорту, выезжал с ней на чемпионаты и кубки мира.
Среди его воспитанников — чемпионы СССР и России, участники Олимпийских игр, более 20 учеников получили звание "Мастер спорта России". Под руководством Каталагина тренировались такие известные горнолыжники, как Сергей Петрик, Лариса Фомичева, Елена Яковишина, Мария Бедарева и другие. За трудовые заслуги он был награжден орденом "Знак Почета", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, трижды становился лауреатом премии "Лучший тренер года". В 2026 году ему присвоили звание "Почетный житель Камчатского края". Коллеги и ученики вспоминают его как спокойного, рассудительного наставника, который умел найти подход к каждому воспитаннику.