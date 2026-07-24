Умер известный камчатский тренер Александр Каталагин

В краевом парламенте отметили, что тренерский путь Каталагина — это история большого труда, терпения и искренней преданности спорту. Он умел разглядеть потенциал в своих воспитанниках, прививал им уверенность в своих силах, стремление к высоким победам, учил не сдаваться ни при каких обстоятельствах, подчеркивается в пресс-релизе.

Среди его воспитанников — чемпионы СССР и России, участники Олимпийских игр, более 20 учеников получили звание "Мастер спорта России". Под руководством Каталагина тренировались такие известные горнолыжники, как Сергей Петрик, Лариса Фомичева, Елена Яковишина, Мария Бедарева и другие. За трудовые заслуги он был награжден орденом "Знак Почета", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, трижды становился лауреатом премии "Лучший тренер года". В 2026 году ему присвоили звание "Почетный житель Камчатского края". Коллеги и ученики вспоминают его как спокойного, рассудительного наставника, который умел найти подход к каждому воспитаннику.