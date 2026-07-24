Трамп заявил, что Джордан лучше Леброна

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп считает Майкла Джордана более сильным баскетболистом, чем Леброн Джеймс.

Трамп назвал Джеймса расистом и предположил, что тот может не любить его.

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что считает Майкла Джордана более сильным баскетболистом, чем Леброн Джеймс, которого назвал расистом.

Журналисты в Белом доме спросили американского лидера, кого из двух спортсменов тот считает лучшим.

Глава Белого дома назвал Джордана своим другом и сказал, что играет с ним в гольф.

"Я думаю, что Леброн, может быть, расист, но, может, он не любит Трампа", - добавил президент.