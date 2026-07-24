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Трамп заявил, что Джордан лучше Леброна - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Баскетбол
 
23:17 24.07.2026
Трамп заявил, что Джордан лучше Леброна

Трамп заявил, что Джордан лучше Леброна, назвав последнего расистом

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает Майкла Джордана более сильным баскетболистом, чем Леброн Джеймс.
  • Трамп назвал Джеймса расистом и предположил, что тот может не любить его.
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что считает Майкла Джордана более сильным баскетболистом, чем Леброн Джеймс, которого назвал расистом.
Журналисты в Белом доме спросили американского лидера, кого из двух спортсменов тот считает лучшим.
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"Мне нравятся только те люди, которым нравлюсь я. Поэтому я за Майкла Джордана всегда", - сказал Трамп.
Глава Белого дома назвал Джордана своим другом и сказал, что играет с ним в гольф.
"Я думаю, что Леброн, может быть, расист, но, может, он не любит Трампа", - добавил президент.
Трамп и Джеймс неоднократно критиковали друг друга. Баскетболист ранее на выборах поддерживал соперников Трампа из Демократической партии.
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БаскетболСпортДональд ТрампЛеброн ДжеймсМайкл Джордан
 
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