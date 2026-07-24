Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин не вмешаются в конфликт с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил о своем доверии лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину в том, что они не будут вмешиваться в конфликт с Ираном.

Трамп, Сергей Лавров и официальный Пекин опровергли сообщения СМИ о поставках оружия Ирану со стороны России и Китая.

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о своем доверии лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину в том, что они не будут вмешиваться в конфликт с Ираном.

"Президент Си сказал, что не будем вмешиваться, и президент Путин сказал то же самое. Я думаю, вы знаете, что я доверяю им", - сказал Трамп журналистам.

Американский лидер не исключил, что Россия и Китай предпринимают какие-то усилия, но при этом подчеркнул, что ничего серьезного они не делают.

"У них давние отношения. Возможно, они и предпринимают какие-то шаги, но пока, по крайней мере, ничего серьезного не происходило. Не думаю, что они захотели бы меня разочаровать", - отметил Трамп.

Ранее в пятницу Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что Китай и Россия якобы поставляют оружие Ирану.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг сообщения о якобы прямом снабжении Ирана оружием со стороны России и Китая.