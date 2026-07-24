Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин не вмешаются в конфликт с Ираном - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 24.07.2026 (обновлено: 23:40 24.07.2026)
Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин не вмешаются в конфликт с Ираном

Трамп: Путин и Си Цзиньпин не будут вмешиваться в конфликт с Ираном

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о своем доверии лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину в том, что они не будут вмешиваться в конфликт с Ираном.
  • Трамп, Сергей Лавров и официальный Пекин опровергли сообщения СМИ о поставках оружия Ирану со стороны России и Китая.
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о своем доверии лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину в том, что они не будут вмешиваться в конфликт с Ираном.
"Президент Си сказал, что не будем вмешиваться, и президент Путин сказал то же самое. Я думаю, вы знаете, что я доверяю им", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Трамп провел совещание по Ирану, сообщили СМИ
Вчера, 22:22
Американский лидер не исключил, что Россия и Китай предпринимают какие-то усилия, но при этом подчеркнул, что ничего серьезного они не делают.
"У них давние отношения. Возможно, они и предпринимают какие-то шаги, но пока, по крайней мере, ничего серьезного не происходило. Не думаю, что они захотели бы меня разочаровать", - отметил Трамп.
Ранее в пятницу Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что Китай и Россия якобы поставляют оружие Ирану.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг сообщения о якобы прямом снабжении Ирана оружием со стороны России и Китая.
Официальный Пекин также отвергал сообщения СМИ о якобы военной поддержке Ирана со стороны Китая, назвав их "чистым вымыслом".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Трамп заявил, что не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану
Вчера, 22:41
 
В миреРоссияКитайИранДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала