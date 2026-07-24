Джокович и Синнер снялись с "Мастерса" в Монреале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак Джокович и Янник Синнер не выступят на теннисном турнире серии «Мастерс» в Монреале.
- Турнир категории ATP 1000 пройдет со 2 по 13 августа, его возглавит Александр Зверев.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Серб Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не выступят на теннисном турнире серии "Мастерс" в Монреале (Канада), сообщается на странице соревнования в соцсети X.
Посев турнира возглавит немец Александр Зверев, вторым станет канадец Феликс Оже-Альяссим. В 2025 году Джокович и Синнер также пропустили канадский "Мастерс", который проходил в Торонто.
Турнир категории ATP 1000 пройдет со 2 по 13 августа. Действующим победителем канадского "Мастерса" является американец Бен Шелтон.
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