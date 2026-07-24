Несколько китайских танкеров смогли отплыть из Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китайские нефтяные танкеры Cosnew Lake и Xin Long Yang отплыли из саудовского порта Янбу на Красном море, несмотря на запрет хуситов.
- Танкеры следуют в Китай.
- Хуситы заявили об атаке на саудовские танкеры в Красном море и предостерегли другие страны от использования саудовских портов.
ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Китайские нефтяные танкеры Cosnew Lake и Xin Long Yang сумели отплыть из саудовского порта Янбу на Красном море и пересечь Баб-эль-Мандебский пролив, несмотря на запрет хуситов использовать этот порт, выяснили РИА Новости из данных приложений морского судоходства.
Так, согласно данным приложения Marinetraffic, танкер Cosnew Lake под флагом Гонконга отплыл от порта Янбу в понедельник вечером, когда хуситы объявили о начале морской блокады саудовских портов. В настоящее время, судя по карте навигации, он находится в Аденском заливе и движется в сторону Сомали. Аналогичного маршрута придерживается и танкер Xin Long Yang под флагом Сингапура.
По данным приложения VesselFinder, оба судна следуют в Китай к судовладельцу.
В среду правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на саудовские танкеры в Красном море в ответ на нарушение запрета на судоходство для морского транспорта королевства и из его портов. Хуситы также предостерегли другие страны от использования саудовских портов.