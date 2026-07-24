Несколько китайских танкеров смогли отплыть из Саудовской Аравии

ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Китайские нефтяные танкеры Cosnew Lake и Xin Long Yang сумели отплыть из саудовского порта Янбу на Красном море и пересечь Баб-эль-Мандебский пролив, несмотря на запрет хуситов использовать этот порт, выяснили РИА Новости из данных приложений морского судоходства.

В среду правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на саудовские танкеры в Красном море в ответ на нарушение запрета на судоходство для морского транспорта королевства и из его портов. Хуситы также предостерегли другие страны от использования саудовских портов.