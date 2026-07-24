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Быстрый гол в матче против ЦСКА послужил плохую службу, заявил Талалаев - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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23:30 24.07.2026
Быстрый гол в матче против ЦСКА послужил плохую службу, заявил Талалаев

Талалаев: быстрый гол "Балтики" в матче с ЦСКА послужил плохую службу

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Андрей Талалаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что быстрый гол в матче первого тура РПЛ с ЦСКА негативно повлиял на игру его команды.
  • Нигерийский нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор открыл счет на первой минуте матча, но на 53-й минуте его гол был отменен из-за офсайда.
  • Встреча второго тура между «Балтикой» и московским «Динамо» состоится 1 августа в Калининграде.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев заявил, что быстрый гол в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА негативно повлиял на игру его команды.
В пятницу ЦСКА в Москве обыграл "Балтику" со счетом 2:1 в матче открытия сезона-2026/27 РПЛ. Нигерийский нападающий калининградцев Чинонсо Оффор открыл счет на первой минуте.
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"Сыграли близко к своему максимуму на сегодняшний день. Быстрый гол послужил нам плохую службу - начали оборонять результат. Первый тайм не получился, просто стояли на своей половине. Будем играть так же, как в прошлом сезоне - по-другому играть нет шансов, идей и футболистов. Умеем бросать ауты и быстро атаковать - так и делаем. Во втором тайме мы перестроились", - сказал Талалаев журналистам.
На 53-й минуте Оффор забил еще один мяч, однако главный арбитр Иван Абросимов отменил гол после просмотра видеоповтора из-за офсайда.
"К сожалению, Оффор пока забивает из офсайда, но это уже значит, что мы как команда и тренерский штаб практически волшебники. Качеством игры во втором тайме удовлетворен, даже молодые со скамейки сыграли близко к максимуму. Немного не удовлетворила игра опытных футболистов в первом тайме - сказали им об этом. Будут корректировки в работе, составе и планах на "Динамо", - добавил специалист.
Встреча второго тура между "Балтикой" и московским "Динамо" состоится 1 августа в Калининграде.
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