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Талалаев назвал переход Бориско в ЦСКА выстрелом в голову для "Балтики" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Талалаев назвал переход Бориско в ЦСКА выстрелом в голову для "Балтики"

Талалаев: переход вратаря Бориско в ЦСКА станет для "Балтики" выстрелом в голову

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Андрей Талалаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что возможный переход вратаря Максима Бориско в ЦСКА может привести команду к борьбе за выживание.
  • Талалаев высказался о необходимости усиления команды в летнее трансферное окно, отметив, что "Балтика" планирует приобрести игрока в центр поля, нападающего и центрального защитника.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев заявил, что возможный переход вратаря Максима Бориско в московский ЦСКА может привести команду к борьбе за выживание.
Первая игра нового розыгрыша чемпионата России между ЦСКА и "Балтикой" прошла в Москве в пятницу и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Ранее генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов сообщил РИА Новости, что клуб ведет переговоры с ЦСКА по трансферу голкипера.
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"Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это будет выстрел в голову и борьба за выживание. Мое кредо - не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят - таково мое видение", - сказал Талалаев журналистам.
Также специалист высказался о необходимости усиления команды в летнее трансферное окно.
"В мае был совет директоров, там все знают, что "Балтика" по весне заняла пятое место с конца. Была задача приобрести игрока в центр поля, нападающего и центрального защитника после ухода Кевина Андраде. Из усилений у нас Никитин и Поспелов, больше нечем усилить игру. Если бы только Оффор перестал попадать в офсайд, сегодня бы вничью сыграли, может", - сказал тренер.
Бориско 26 лет. В прошлом сезоне вратарь провел за "Балтику" 23 матча в чемпионате России, 14 из них - на ноль, и пропустил 11 мячей.
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