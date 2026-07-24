Талалаев назвал переход Бориско в ЦСКА выстрелом в голову для "Балтики"

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что возможный переход вратаря Максима Бориско в ЦСКА может привести команду к борьбе за выживание.

Талалаев высказался о необходимости усиления команды в летнее трансферное окно, отметив, что "Балтика" планирует приобрести игрока в центр поля, нападающего и центрального защитника.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев заявил, что возможный переход вратаря Максима Бориско в московский ЦСКА может привести команду к борьбе за выживание.

Первая игра нового розыгрыша чемпионата России между ЦСКА и " Балтикой " прошла в Москве в пятницу и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Ранее генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов сообщил РИА Новости, что клуб ведет переговоры с ЦСКА по трансферу голкипера.

"Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это будет выстрел в голову и борьба за выживание. Мое кредо - не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят - таково мое видение", - сказал Талалаев журналистам.

Также специалист высказался о необходимости усиления команды в летнее трансферное окно.

"В мае был совет директоров, там все знают, что "Балтика" по весне заняла пятое место с конца. Была задача приобрести игрока в центр поля, нападающего и центрального защитника после ухода Кевина Андраде. Из усилений у нас Никитин и Поспелов, больше нечем усилить игру. Если бы только Оффор перестал попадать в офсайд, сегодня бы вничью сыграли, может", - сказал тренер.