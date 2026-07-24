Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Освобождены населенные пункты Вольное Днепропетровской области и Благодатное Запорожской области.
- ВСУ потеряли более 2960 военнослужащих и значительное количество техники.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике киевского режима, в результате ВСУ потеряли свыше 2960 военных, 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вольное Днепропетровской области и Благодатное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2960 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - добавило Минобороны.